Полиция просит суд арестовать хулигана, стрелявшего в центре Москвы

Тверской суд Москвы продлил на двое суток срок задержания одного из двух фигурантов дела о стрельбе из автоматов в центре Москвы.



Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, срок задержания подозреваемого Омарова Омара продлили до 17 часов 10 января 2017 года.

Ожидается, что во вторник будет рассмотрен вопрос об аресте Омарова и второго фигуранта дела Ислама Муртазалиева, которым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).



По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до семи лет.



Напомним, 28-летний уроженец Махачкалы был задержан после полицейской проверки размещенного в интернете видеоролика, где задержанный стреляет из автомата в воздух на одной из улиц Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет.



По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

