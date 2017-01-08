Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Полиция просит суд арестовать хулигана, стрелявшего в центре Москвы

Срок задержания Омарова Омара продлен на два дня

Тверской суд Москвы продлил на двое суток срок задержания одного из двух фигурантов дела о стрельбе из автоматов в центре Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, срок задержания подозреваемого Омарова Омара продлили до 17 часов 10 января 2017 года.

Ожидается, что во вторник будет рассмотрен вопрос об аресте Омарова и второго фигуранта дела Ислама Муртазалиева, которым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, 28-летний уроженец Махачкалы был задержан после полицейской проверки размещенного в интернете видеоролика, где задержанный стреляет из автомата в воздух на одной из улиц Москвы. Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Полиция просит суд арестовать хулигана, стрелявшего в центре Москвы

Срок задержания Омарова Омара продлен на два дня

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке