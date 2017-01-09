2017 год: от адаптации к росту

Прошедший 2016 год можно охарактеризовать как год адаптации российской экономики к низким ценам на нефть после крайне волатильного 2015 года. Прошлый год отметился значительной стабилизацией обменного курса рубля, что сопровождалось масштабным замедлением оттока капитала — чистый отток капитала частного сектора снизился в несколько раз по сравнению с более чем $50 млрд в 2015 году. Все эти факторы также способствовали резкому замедлению инфляции до рекордно низких уровней в 5,4% после более чем 15% в середине предыдущего года.

Рост российской экономики вероятнее всего удержится в положительной зоне в течение 2017 года, чему будут способствовать несколько факторов. Прежде всего смягчение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ позволит поддержать кредитную активность. Помимо этого стабилизация цен на нефть и снижение оттока капитала в 2016–2017 годах могут предоставить больше возможностей для восстановления инвестиций. При ценах на нефть на уровне $55–60 за баррель рост ВВП может достичь 1,5%, в то время как откат к уровням $45–50 за баррель даст слабый положительный рост на уровне 0,3–0,5%.

В условиях низкого экономического роста вряд ли можно рассчитывать на значительное увеличение потребительских расходов и реальных доходов населения. Основными позитивными факторами для доходов населения в текущем году станут укрепление рубля, снижение инфляции и направление дополнительных доходов бюджета на финансирование социальной сферы. В целом за 2017 год можно ожидать выхода динамики российского ВВП в положительную зону, снижения инфляции менее чем до 5% и укрепления рубля на фоне дальнейшего снижения оттока капитала по сравнению с уровнями последних нескольких лет. Начало года, которое ознаменовалось пробитием уровня в 60 рублей за доллар, чревато повторением сезонной картины укрепления рубля в первой половине года, которая наблюдалась последние несколько лет. При достижении $60 за баррель по цене на нефть и сохранении положительных тенденций в потоках капитала рубль может показать укрепление до 55 рублей за доллар в первой половине года.

В 2017 году главным макроэкономическим вызовом для России может стать исчерпание Резервного фонда — по крайней мере именно таков базовый сценарий, заложенный Министерством финансов в бюджет-2017. Сохранение бюджетных дисбалансов потребует расширения источников финансирования бюджетных разрывов. Договоренности со странами ОПЕК, которые также испытывают бюджетные сложности, были направлены в том числе и на смягчение бюджетных проблем стран — экспортеров нефти. Теперь в фокусе внимания 2017 года будет способность этих стран соблюдать свои квоты/обязательства — исторически странам ОПЕК крайне тяжело давалось поддержание дисциплины.

Другим ключевым фактором для российской экономики будет денежно-кредитная политика ФРС — ужесточение риторики и планы повысить ключевую ставку до трех раз в течение 2017 года создают риски возвращения повышенной волатильности на развивающиеся рынки. В этих условиях российский Центробанк будет действовать осторожно при снижении своей ключевой процентной ставки — в 2017 году возможно ее снижение на 1,0–1,5 процентных пункта, что примерно соответствует размеру снижения ставки в 2016 году.

Так по какому же сценарию пойдет экономическое развитие в 2017 году? По сценарию посткризисного 2010 года, когда рост на уровне 4% многими был расценен как горькое разочарование по сравнению со взрывным ростом посткризисного 1999 года? Или текущий год станет продолжением картины 2015–2016 годов, когда вопреки предсказаниям о скором восстановлении экономики российский ВВП продолжал «нырять» вниз под влиянием неблагоприятной внешней конъюнктуры? На данный момент позитивное начало нового года на финансовых рынках (в отличие от предыдущих нескольких лет) дает надежду на некий промежуточный сценарий, при котором рост не превышает 1%, оставаясь тем не менее крайне уязвимым к внешним шокам.

Автор — главный экономист Евразийского банка развития