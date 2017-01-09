Возвращение в двадцатый раз

9 января в Рахманиновском зале Московской консерватории откроется XX фестиваль камерной музыки «Возвращение». В течение одной недели публике представят 25 произведений XIX–XXI веков, собранных в концептуальные программы. Первая из них — «Муки любви» — ожидаемо посвящена романтическому чувству, вторая — «Закат» — наполнена предчувствием конца, третья — «Эпитафии» — оплакивает ушедших.

Финальный вечер («Концерт по заявкам») традиционно формируется на основе личных вкусов самих музыкантов, которых объединяет не только участие в проекте, но и многолетняя дружба вне сцены — еще со студенческой скамьи. 20 лет назад именно из каникулярных музицирований консерваторцев и вырос этот проект, переживший благодаря энтузиазму создателей уже не один кризис и завоевавший доверие столичных меломанов.

Доказательство тому — финансирование юбилейного фестиваля, обеспеченное простыми зрителями. Через интернет музыкантам удалось собрать почти миллион рублей, что позволило оплатить командировочные расходы, аренду нот, создание буклета и прочие нужды. Для проекта, афиши которого не пестрят именами звезд, а программа не потрафляет массовым вкусам, это впечатляющее достижение.

— Полжизни назад. Ничего не знали, ничего не умели. Валяли дурака, были собой. Давай сыграем? Давай. Давай еще вот это? Давай. Что-то придумывали, искали, не специально, интуитивно. Всё получалось как-то само, — вспоминает один из основателей фестиваля, скрипач Роман Минц. — Потом были удачи, неудачи, обиды, потери, побочные проекты, черные рамки вокруг имен в разделе сайта «участники»... Многое. Два года назад остались без денег совсем. Ну не привыкать, но ситуация сложная. И тут обнаружили, что нужны кому-то еще. Что люди готовы ради наших дурачеств вкладываться, потому что за эти полжизни эти дурачества стали кому-то необходимы.

В произведениях юбилейного фестиваля серьезность и высокие чувства действительно граничат с нарочитой легкомысленностью и постмодернистской иронией. Так, например, Фортепианное трио Леоша Яначека и Второй секстет Иоганнеса Брамса соседствуют с «Правилами любви» нашего современника Сергея Невского — циклом, сочиненным на основе анонимных рассказов советских школьниц про любовь. Названия частей говорят сами за себя: «Не любит», «Любит», «Точно любит», «Любит-2».

Сочетать несочетаемое — один из главных принципов «Возвращения». Трагическое Фортепианное трио ми-бемоль мажор Франца Шуберта прозвучит в один вечер с «Тринадцатью цветами заходящего солнца» французского спектралиста Тристана Мюрая, где нет предчувствия смерти, а только холодное любование красотой обертонов. А «Месса» Игоря Стравинского будет дополнена столь нелюбимым им Рихардом Вагнером — причем не оперным, а камерным («Зигфрид-идиллия»).

Такие контрасты могли бы показаться неоправданными, но уровень музыкантов (солисты Московской филармонии, участники ансамблей современной музыки, коллектив Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского) не оставляет сомнений в том, что каждый концерт станет в итоге образцом хорошего вкуса. В конце концов для искушенной публики, которая слышала многое из заявленного в программе не раз, это прежде всего возвращение любимых исполнителей. Их можно послушать хоть в двадцатый раз.