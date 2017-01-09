Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Возвращение в двадцатый раз

Ежегодный фестиваль камерной музыки пройдет на народные пожертвования

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

9 января в Рахманиновском зале Московской консерватории откроется XX фестиваль камерной музыки «Возвращение». В течение одной недели публике представят 25 произведений XIX–XXI веков, собранных в концептуальные программы. Первая из них — «Муки любви» — ожидаемо посвящена романтическому чувству, вторая — «Закат» — наполнена предчувствием конца, третья — «Эпитафии» — оплакивает ушедших.

Финальный вечер («Концерт по заявкам») традиционно формируется на основе личных вкусов самих музыкантов, которых объединяет не только участие в проекте, но и многолетняя дружба вне сцены — еще со студенческой скамьи. 20 лет назад именно из каникулярных музицирований консерваторцев и вырос этот проект, переживший благодаря энтузиазму создателей уже не один кризис и завоевавший доверие столичных меломанов.

Доказательство тому — финансирование юбилейного фестиваля, обеспеченное простыми зрителями. Через интернет музыкантам удалось собрать почти миллион рублей, что позволило оплатить командировочные расходы, аренду нот, создание буклета и прочие нужды. Для проекта, афиши которого не пестрят именами звезд, а программа не потрафляет массовым вкусам, это впечатляющее достижение.

— Полжизни назад. Ничего не знали, ничего не умели. Валяли дурака, были собой. Давай сыграем? Давай. Давай еще вот это? Давай. Что-то придумывали, искали, не специально, интуитивно. Всё получалось как-то само, — вспоминает один из основателей фестиваля, скрипач Роман Минц. — Потом были удачи, неудачи, обиды, потери, побочные проекты, черные рамки вокруг имен в разделе сайта «участники»... Многое. Два года назад остались без денег совсем. Ну не привыкать, но ситуация сложная. И тут обнаружили, что нужны кому-то еще. Что люди готовы ради наших дурачеств вкладываться, потому что за эти полжизни эти дурачества стали кому-то необходимы.

В произведениях юбилейного фестиваля серьезность и высокие чувства действительно граничат с нарочитой легкомысленностью и постмодернистской иронией. Так, например, Фортепианное трио Леоша Яначека и Второй секстет Иоганнеса Брамса соседствуют с «Правилами любви» нашего современника Сергея Невского — циклом, сочиненным на основе анонимных рассказов советских школьниц про любовь. Названия частей говорят сами за себя: «Не любит», «Любит», «Точно любит», «Любит-2».

Сочетать несочетаемое — один из главных принципов «Возвращения». Трагическое Фортепианное трио ми-бемоль мажор Франца Шуберта прозвучит в один вечер с «Тринадцатью цветами заходящего солнца» французского спектралиста Тристана Мюрая, где нет предчувствия смерти, а только холодное любование красотой обертонов. А «Месса» Игоря Стравинского будет дополнена столь нелюбимым им Рихардом Вагнером — причем не оперным, а камерным («Зигфрид-идиллия»).

Такие контрасты могли бы показаться неоправданными, но уровень музыкантов (солисты Московской филармонии, участники ансамблей современной музыки, коллектив Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского) не оставляет сомнений в том, что каждый концерт станет в итоге образцом хорошего вкуса. В конце концов для искушенной публики, которая слышала многое из заявленного в программе не раз, это прежде всего возвращение любимых исполнителей. Их можно послушать хоть в двадцатый раз.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Возвращение в двадцатый раз

Возвращение в двадцатый разЕжегодный фестиваль камерной музыки пройдет на народные пожертвования

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Православное Рождество: праздник, подаривший елку Новому году

Православное Рождество: праздник, подаривший елку Новому году

В Российской империи Рождество было самым любимым зимним праздником. Как сегодня его отмечают россияне — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Фотолента

Россия изо льда: новый городок в Москве

Россия изо льда: новый городок в Москве

Из настоящего сибирского льда мастера создали точные копии главных достопримечательностей страны

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке