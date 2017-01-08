Большинство американцев опасаются начала третьей мировой войны

Большинство жителей стран Запады уверены, что третья мировая война может начаться уже в ближайшем будущем.



Таковы данные опроса, приведенного компанией YouGov среди 9 тыс. респондентов в девяти странах, в том числе США, Великобритании и Франции, передает The Independent.

Среди опрошенных американцев 64% считают, что мировой войны не избежать, а 15% верят в мирное урегулирование. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.



Примерно такие же данные показал и опрос граждан Великобритании: 61% респондентов ожидают войну, 19% — верят в обратное.



Жители стран Северной Европы, наоборот, не верят в мировую войну. Только 39% датчан считают, что имеет место быть подобное развитие событий.



Исследование также показало, что России опасаются 71% опрошенных британцев и 59% граждан США. Во Франции же больше всего боятся терроризма: 81% опрошенных убеждены, что страну ждут новые террористические атаки.



31 октября «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому почти половина граждан России опасается, что обострение отношений РФ с западными странами может перерасти в третью мировую войну.

