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Большинство американцев опасаются начала третьей мировой войны

Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного компанией YouGov

Большинство жителей стран Запады уверены, что третья мировая война может начаться уже в ближайшем будущем.

Таковы данные опроса, приведенного компанией YouGov среди 9 тыс. респондентов в девяти странах, в том числе США, Великобритании и Франции, передает The Independent.

Среди опрошенных американцев 64% считают, что мировой войны не избежать, а 15% верят в мирное урегулирование. Среди возможных причин войны в США назвали угрозу терроризма, а также продолжающееся противостояние в Сирии и на всем Ближнем Востоке.

Примерно такие же данные показал и опрос граждан Великобритании: 61% респондентов ожидают войну, 19% — верят в обратное.

Жители стран Северной Европы, наоборот, не верят в мировую войну. Только 39% датчан считают, что имеет место быть подобное развитие событий.

Исследование также показало, что России опасаются 71% опрошенных британцев и 59% граждан США. Во Франции же больше всего боятся терроризма: 81% опрошенных убеждены, что страну ждут новые террористические атаки.

31 октября «Левада-центр» опубликовал данные опроса, согласно которому почти половина граждан России опасается, что обострение отношений РФ с западными странами может перерасти в третью мировую войну.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Большинство американцев опасаются начала третьей мировой войны

Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного компанией YouGov

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