«Дайте ЦСКА время найти выход из положения»

Впервые за шесть лет ПБК ЦСКА потерпел три поражения подряд в Евролиге, что заставило болельщиков и экспертов заговорить о кризисе в команде. Действующие победители турнира проиграли «Фенербахче», «Црвене Звезде» и «Реалу». О причинах не самой убедительной игры команды в декабре — начале января «Известиям» рассказал капитан ЦСКА Виктор Хряпа.



— У нас прошло собрание игроков, где каждый высказал свои соображения о сложившейся ситуации, — рассказал «Известиям» Виктор Хряпа. — Мы сошлись во мнении, что ничего страшного не произошло. Понятно, что проигрывать три игры подряд очень неприятно. Но наша игра в Мадриде была гораздо живее, чем в Белграде. Да, результат не в нашу пользу, но мы движемся в правильном направлении. Медленно, но мы исправим ситуацию. Наш спад пришелся на середину чемпионата после очень хорошего начала (ЦСКА выиграл шесть стартовых матчей. — «Известия»). Сейчас тяжелый момент, но у нас сильный тренерский штаб и 16 высококлассных игроков. Мы должны сплотиться и найти выход из положения. Дайте нам немного времени.



В домашней игре с «Фенербахче» армейцы были близки к победе, но ошибка Джеймса Огастина на последних секундах матча неожиданно перевела встречу в овертайм, где турецкий клуб выжал максимум из своих возможностей (79:95). В выездном матче с «Црвеной Звездой» подопечные Димитриса Итудиса провалили начало матча и так и не смогли прийти в себя (67:78). В игре с «Реалом» же победа и вовсе не гарантирована никому — смущает только то, что армейцы пропустили в Мадриде 95 очков, допустив 16 потерь.



— Статистика у всех перед глазами, мы действительно много пропускаем, — продолжил капитан ЦСКА. — В разговорах с нами главный тренер делает упор именно на наши слабые действия в защите. Мы согласны и готовы к изменениям для улучшения результата нашей команды.



Армейцы по-прежнему сохраняют первое место в регулярном сезоне Евролиги, но соперники подобрались совсем близко. У «Реала», «Басконии» и «Олимпиакоса» уже по 11 побед, у «Фенербахче» — 10.

— У турнира новый формат: длинный чемпионат, где все играют друг с другом по кругу, — отметил Виктор Хряпа. — В начале ты ждешь высокой конкуренции, но когда немного отрываешься от соперников, всем кажется, что победы даются нам очень легко. А это не так. В каждом матче Евролиги мы играем на пределе своих возможностей. Не стоит говорить об игровом кризисе. Разве у нас когда-то были простые игры с «Реалом» или «Фенербахче»? А выездные матчи против «Црвены Звезды», когда сербскую команду на трибунах поддерживают 22 тыс. человек! Многие воспринимают три поражения подряд как большую проблему. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Идет только середина регулярного сезона, и мы лидируем в таблице. Да, важно было выиграть у «Фенербахче» и «Реала», но мы давно играем в баскетбол и понимаем, что решающие матчи ждут нас в апреле-мае.

Также многие эксперты отмечают, что нынешние поражения ЦСКА связаны с физической формой лидеров Нандо Де Коло и Милоша Теодосича. Оба играют после недавних травм и даже визуально отличаются от самих себя в оптимальных кондициях.

— Это отдельный момент, кто-то играет с травмами, а кто-то только вернулся в строй, — заключил Виктор Хряпа. — Наша задача — добыть победу. Если ее нет, всё остальное считается отговорками. В матче с «Реалом» Нандо много играл, старался. Возможно, ему не хватает игрового ритма до идеального состояния, но проблема была не в этом.

Свой следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет в пятницу, 13 января. В Москву приедет «Милан», расположившийся на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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