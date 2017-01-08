СК проводит проверку по факту гибели ребенка после катания с горки

СУ СК РФ по Республике Башкирия проводит доследственную проверку по факту гибели пятилетнего ребенка, скончавшегося в больнице вследствие травмы, полученной при катании на ледяной горке.



Как сообщает пресс-служба ведомства, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий.



По данным следствия, мальчик получил смертельную травму 3 января, когда ударился головой при катании с горки в городе Давлеканово (находится в 96 км от Уфы).



По словам матери ребенка, медперсонал местной больницы недооценил тяжесть состояния ее сына. Позже мальчик был доставлен в республиканскую больницу Уфы, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.



По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

