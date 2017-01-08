Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

СК проводит проверку по факту гибели ребенка после катания с горки

Мать пятилетнего мальчика утверждает, что сотрудники больницы города Давлеканово в Республике Башкирия недооценили тяжесть состояния сына

СУ СК РФ по Республике Башкирия проводит доследственную проверку по факту гибели пятилетнего ребенка, скончавшегося в больнице вследствие травмы, полученной при катании на ледяной горке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, причину смерти мальчика, а также лица или лиц, возможно причастных к наступлению тяжких последствий. 

По данным следствия, мальчик получил смертельную травму 3 января, когда ударился головой при катании с горки в городе Давлеканово (находится в 96 км от Уфы).

По словам матери ребенка, медперсонал местной больницы недооценил тяжесть состояния ее сына. Позже мальчик был доставлен в республиканскую больницу Уфы, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

СК проводит проверку по факту гибели ребенка после катания с горки

Мать пятилетнего мальчика утверждает, что сотрудники больницы города Давлеканово в Республике Башкирия недооценили тяжесть состояния сына

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке