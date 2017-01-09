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Даниил Медведев остановился в шаге от первой крупной победы

В финале престижного теннисного турнира в Ченнаи россиянин уступил опытному испанцу Баутисте-Агуту

Фото: РИА НОВОСТИ/Рамиль Ситдиков

20-летний Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который прошел в индийском городе Ченнаи (призовой фонд — $447 тыс.). Россиянин уступил сопернику со счетом 3:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 13 минут. Уроженец Москвы сделал восемь эйсов, совершил четыре двойные ошибки и проиграл по гейму на своей подаче в каждом из сетов. Баутиста-Агут завоевал свой пятый титул АТР.

На пути к финалу Даниил Медведев без проблем обыграл своих оппонентов, и лишь в полуфинале израильтянин Дуди Села навязал нашему спортсмену борьбу (4:6, 7:6, 6:2). За выход в финал Даниил получил 150 рейтинговых очков и $42 тыс. в качестве призовых. Стоит отметить, что в итоге Даниил Медведев обеспечил себе самую высокую для него позицию в рейтинге ATP — 65-е место.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что не удивлен успехами Медведева.

— Даниил Медведев и Марат Хазанов — будущее российского тенниса, — признался «Известиям» Шамиль Тарпищев. — Даниил стабильно и ровно прошел весь индийский турнир. Лишь в полуфинале у него возникли небольшие трудности. Поражение же в финале от Баутисты-Агута — не повод делать какие-то неутешительные выводы. Выход в финал представительного турнира ATP Медведеву можно и нужно занести в актив. Уверен, в этом году его ждет целый ряд побед.

Даниил Медведев являлся студентом МГИМО, однако из-за серьезного увлечения спортом бросил факультет прикладной экономики и со всей семьей переехал во Францию, где проходит обучение в знаменитой теннисной академии в Антибе.

В своей карьере Даниил выиграл турнир серии «Челленджер» в Сен-Реми и четыре турнира серии «фьючерс» в одиночном разряде. В 2013 году на чемпионате Европы среди юниоров до 18 лет Медведев в одиночных соревнованиях дошел до четвертьфинала, а в парных соревнованиях совместно с Кареном Хачановым уступил лишь в финальном поединке.

Даниил Медведев, пожалуй, самый стабильный российский теннисист. Невооруженным глазом заметно, как он прибавляет. В первую очередь стоит отметить психологическую устойчивость и сбалансированность арсенала Даниила — любой элемент игры он исполняет осознанно и уверенно. В 2015 году россиянин занимал 329-е место в рейтинге ATP, а в 2016 году поставил перед собой цель попасть в топ-100 и добился ее (98-е место). Таким образом, теннисист гарантировал себе дебют в основной сетке «Большого шлема» на Australian Open-2017. 

Сам Даниил Медведев ставит перед собой довольно высокие цели — россиянин рассчитывает стать первой ракеткой мира. 

— Топ-10 — это реалистичная цель. Но, конечно, я мечтаю подняться на первую строчку и задержаться на ней на много лет, — заявил Даниил Медведев официальному сайту ATP. 

Напомним, лишь два россиянина возглавляли рейтинг ATP. В марте 1999 года первой ракеткой мира стал Евгений Кафельников (был на вершине шесть недель), а в ноябре 2000 года — Марат Сафин (девять недель). 

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Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Даниил Медведев остановился в шаге от первой крупной победы

Даниил Медведев остановился в шаге от первой крупной победыВ финале престижного теннисного турнира в Ченнаи россиянин уступил опытному испанцу Баутисте-Агуту

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