Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали в Москве

Участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян вновь задержали сотрудники столичного ГИБДД.



Как сообщает LIFE, Mercedes, которым управляла гонщица, остановили в субботу на Садовом кольце. В ходе проверки документов выяснилось, что за Багдасарян числится 55 неоплаченных штрафов.

Сотрудники ГИБДД оформили протокол по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и уже собирались доставить ее в отдел полиции, но девушка заявила об ухудшении состояния и вызвала карету скорой помощи.



Медики доставили ее в одну из столичных больниц с предварительным диагнозом состояние после судорожного припадка.



Возможно после улучшения здоровья ее снова официально задержат.



Ранее участницу скандальных гонок приговаривали к денежным штрафам и 24 суткам административного ареста, которые она уже провела в спецприемнике. Кроме того, девушка должна будет отработать дворником в московском районе Сокол в течение 595 часов.

