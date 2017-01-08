Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
8 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали в Москве

В ходе проверки документов выяснилось, что за ней числится 55 неоплаченных штрафов

Участницу гонок на Gelandewagen Мару Багдасарян вновь задержали сотрудники столичного ГИБДД.

Как сообщает LIFE, Mercedes, которым управляла гонщица, остановили в субботу на Садовом кольце. В ходе проверки документов выяснилось, что за Багдасарян числится 55 неоплаченных штрафов.

Сотрудники ГИБДД оформили протокол по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и уже собирались доставить ее в отдел полиции, но девушка заявила об ухудшении состояния и вызвала карету скорой помощи.

Медики доставили ее в одну из столичных больниц с предварительным диагнозом состояние после судорожного припадка.

Возможно после улучшения здоровья ее снова официально задержат.

Ранее участницу скандальных гонок приговаривали к денежным штрафам и 24 суткам административного ареста, которые она уже провела в спецприемнике. Кроме того, девушка должна будет отработать дворником в московском районе Сокол в течение 595 часов.

Известия // воскресенье, 8 января 2017 года

Стритрейсершу Мару Багдасарян вновь задержали в Москве

В ходе проверки документов выяснилось, что за ней числится 55 неоплаченных штрафов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Олег Погудин

певец

Все мнения

Инфографика

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Количество рабочих часов в год в разных странах и место России в списке — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

Чай и каша: сотрудники МЧС развернули в Москве полевые кухни

О том, как жителям столицы помогают бороться с холодной погодой, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке