Не стало Вадима Речкалова

Наш товарищ, известный журналист Вадим Речкалов, скончался 7 января в результате болезни. Ему было всего 52 года. Вадим работал в «Общей газете», «Московских новостях», «Известиях», «Московском комсомольце». Его по праву называли одним из лучших военкоров и специалистов по горячим точкам. Он не был «диванным аналитиком», а писал непосредственно из Чечни, Южной Осетии, Дагестана, Ингушетии, Беслана. Его знали и уважали и коллеги, и герои его публикаций.



Да и антигерои относились к нему с не меньшим уважением, понимая, что он не лукавит, а пишет так, как видит и думает. Он писал о смертницах и встречался с ними и их родственницами, он писал о деле Ульмана и не боялся угроз в свой адрес. Он общался с российскими военными и чеченскими боевиками и знал, как потом сложилась судьба героев его публикаций. Некоторых из них он пытался защищать до конца и переживал, если не получалось. Вадим смело шел наперекор общему мнению, проводя журналистское расследование убийства Анны Политковской или рассказывая о деле Сергея Магнитского.



На него обрушился поток грязи, когда он подверг критике Уильяма Браудера и Джеймисона Файерстоуна за кампанию по защите Сергея Магнитского, обвинив их в финансовых нарушениях. Вадим Речкалов никогда не был удобным человеком.



У него был непростой характер, он ко всему (даже к себе) относился с иронией и очень смешно рассказывал о своих командировках, даже если было совсем невесело. Вадим шел напролом не только в статьях, но и в жизни. И многие молодые журналисты разных изданий с благодарностью вспоминают его помощь и защиту. С ним было интересно, хотя и трудно.



Он учил и учился сам, увлекаясь и увлекая других. За серию публикаций о терроризме Вадим Речкалов получил в 2004 году премию имени Артема Боровика. За освещение событий 2008 года в Южной Осетии — грамоту президента. На основе его публикаций вышла книга «Живых смертниц не бывает», которую презентовали в Париже. Вадим писал и рассказы из жизни — грустные и смешные, так, как умел только он… Мы все потеряли очень близкого человека. Коллектив редакции «Известий» выражает соболезнование семье и друзьям Вадима.

