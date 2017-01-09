Россияне начали экономить на медицине и образовании

В 2016 году россияне стали больше зарабатывать и больше тратить. При этом они продолжают более рационально по сравнению с докризисным периодом относиться к собственным сбережениям. В целом же уровень жизни населения по-прежнему снижается. Опасения экспертов вызывают попытки граждан сократить расходы за счет медицины и образования.

По данным Росстата, в январе–ноябре 2016 года объем денежных доходов населения увеличился на 1,3% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Зарплаты сотрудников организаций в среднем выросли за год на 7,7%. Самую большую прибавку — более 10% — получили работники рыбных хозяйств, химической промышленности, сотрудники производств изделий из кожи, в том числе обуви, бумаги и целлюлозы, а также финансисты.

Слабо — на 3–4% — был выражен рост зарплат в сферах образования, социального страхования, государственного управления и обеспечения военной безопасности. При этом уровень доходов управленцев и страховщиков всё равно остается на 15% выше среднего по стране, в то время как зарплаты педагогов составили всего 76% к общероссийскому среднемесячному уровню.

Несмотря на формальный рост зарплат и пенсий, реальные денежные доходы населения в январе–ноябре 2016 года снизились на 5,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Сбережения граждан сократились на 8,4%. На покупки и оплату услуг за 11 месяцев 2016 года россияне потратили 35201,7 млрд рублей, что на 3,1% больше показателя предыдущего года.

Завлабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС кандидат экономических наук Елена Гришина отмечает, что в целом за период экономического спада произошло значимое снижение реальных денежных доходов населения (на 14,7%), реальной заработной платы (на 10,0%) и реальных пенсий (на 6,7%).

Эксперт поясняет, что хотя величина расходов на товары и услуги увеличилась по сравнению с предыдущим годом, но она осталась ниже докризисного уровня. При этом россияне стали еще трепетнее относиться к собственным сбережениям: их доля в структуре расходов снизилась в январе–ноябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года с 13 до 10%. Тем не менее 2016 год не усилил в России неравенство населения (судя по данным Росстата за январь–сентябрь).

— Уровень доходного неравенства в январе–сентябре 2016 года практически не изменился относительно аналогичного периода 2015 года (количественный показатель, показывающий степень неравенства различных вариантов распределения доходов, — коэффициент Джини — в 2016 году составил 0,400, а в 2015 году — 0,399), — рассказала «Известиям» Елена Гришина.

Однако эксперт отмечает, что степень неравенства в России продолжает оставаться выше, чем в развитых европейских странах.

— По данным Росстата, коэффициент Джини в 2015 году в Италии составил 0,352, во Франции — 0,331, в Великобритании — 0,326, в Германии — 0,301, в Норвегии — 0,259, — уточнила Елена Гришина.

Минувший год немного уменьшил уровень бедности в России. Но похоже, жители страны пока не слишком это ощутили.

— Уровень бедности в январе–сентябре 2016 года составил 13,9%, что несколько ниже уровня бедности в январе–сентябре прошлого года (14,1%), однако выше уровня, наблюдавшегося в аналогичные периоды 2012–2014 годов, — рассказала Елена Гришина. — В III квартале 2016 года по сравнению с аналогичными периодами 2012–2015 годов ухудшилась самооценка населением своего материального положения: увеличилась доля респондентов, оценивающих его как «плохое» или «очень плохое» (c 22,5–27,2 до 29,1%).

Говоря об уровне жизни населения России в 2016 году, эксперты отмечают, что больше всего пострадали медицинская и образовательная сферы. По данным мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, более высокая доля населения по сравнению с предыдущим годом сокращает расходы по таким важным направлениям, как приобретение лекарств (25,9% в ноябре 2016 года против 19,4% год назад) и оплата образовательных услуг (36,2% против 24,3%).

— Экономия населения на расходах, связанных со здоровьем и образованием, обусловленная длительным снижением реальных денежных доходов населения, может привести к негативным последствиям в будущем. В частности, снижению качества человеческого капитала, — предупреждает Елена Гришина. — Кроме того, в случае если тенденция снижения реальных денежных доходов населения сохранится, уровень субъективной бедности (доля населения, оценивающего свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое») может возрасти. А это приведет к росту социального напряжения в обществе.

— Пока рост экономики держится около нуля или уходит в небольшой плюс, в ней развиваются два кризиса: инвестиционный и реальных доходов населения, — пояснил «Известиям» профессор Финансового университета при правительстве РФ Яков Миркин. — Они падают. Снижаются инвестиции в социальную инфраструктуру (образование, медицину, культуру). Изменения особенно заметны в регионах. Всё это заставляет людей, малый бизнес уходить в теневую экономику. И хотя сейчас все более-менее сыты, до тех пор, пока мы не начнем опять прирастать уровнем жизни, говорить о преодолении кризиса просто нельзя.

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