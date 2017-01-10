Биатлонисты не успели «зарядить аккумуляторы»

Четвертый этап Кубка мира по биатлону, прошедший в немецком городе Оберхоф, стал для сборной России самым неудачным в нынешнем сезоне. До этого россияне взяли золотую и серебряную медали в шведском Эстерсунде, а также две бронзы и серебро в словенской Поклюке. Этап в чешском Нове-Место и вовсе оказался самым удачным для нашей сборной — одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

К сожалению, по итогам трех гонок четвертого этапа российские мужчины-биатлонисты не смогли ни разу попасть в призеры. Шанс был у Антона Бабикова — в гонке преследования он стал шестым, а в масс-старте финишировал восьмым. А вот лидер нашей команды Антон Шипулин в Оберхофе ни разу не попал даже в десятку.



— На масс-старте у Шипулина что-то не задалось при стрельбе лежа. Может быть, пристрелка была неудачной, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — В Оберхофе вообще выдалась очень плохая погода — сплошной туман и ветер то с одной стороны, то с другой. Всем было нелегко выступать в этих условиях. В результате Антон ошибся и четыре раза промахнулся во время стрельбы лежа. Если бы не это, выступить можно было гораздо лучше. Даже успешная корректировка стрельбы перед второй «лежкой» давала бы шансы на более достойный результат, но два промаха создали проблемы. При этом Шипулин очень быстро и уверенно отстрелялся стоя, что позволило ему занять 14-е место. Остается лишь сожалеть, что ситуацию удалось исправить только в конце. При этом у наших молодых ребят — Антона Бабикова, Максима Цветкова и Матвея Елисеева — со стрельбой было лучше (по два промаха каждый. — «Известия»), но их «сгубила» низкая скорость.



Для российских биатлонисток этап тоже не сложился: ни в одной из гонок россиянкам не удалось попасть даже в топ-10. Ближе всех к этому была Татьяна Акимова, ставшая в итоге 13-й в масс-старте. Трехкратная олимпийская чемпионка, прославленная отечественная биатлонистка Анфиса Резцова считает, что по сравнению с мужской сборной в женской команде имеются определенные проблемы.

— У наших ребят далеко не всё потеряно, — заявила «Известиям» спортсменка. — До чемпионата мира есть время всё наверстать. Видно, что в коллективе царит неплохая атмосфера. А вот у женской сборной всё не очень здорово — не хватает стабильности. Дай бог, выйдем на лучшие результаты к чемпионату мира. Но будет очень сложно.

Тем не менее российским биатлонистам удалось порадовать зрителей выступлением на этапе второго по рангу турнира — Кубка IBU. У мужчин отличился Александр Логинов, который выиграл спринт и гонку преследования. Эти успехи стали для него первыми на международном уровне после отбытия дисквалификации. Женская команда блеснула в гонке преследования, по результатам которой наши спортсменки заняли весь пьедестал. Золото взяла Дарья Виролайнен, которая за день до этого завоевала серебро в спринте. Второй стала Ирина Старых, а замкнула тройку Виктория Сливко.

— Наши спортсмены очень хорошо показали себя на этом этапе IBU, — добавила Анфиса Резцова. — Уровень женской сборной там совсем другой, чем на Кубке мира, — как физически, так и по моральному состоянию. Не знаю, стоит ли сейчас бросаться менять состав. Все-таки нужно всё делать взвешенно. Я уже заявляла, что отбор должен проходить согласно спортивному принципу, и по-прежнему придерживаюсь этого мнения.

Сергей Чепиков согласился с Максимом Цветковым, который после гонки заявил о неважной работе лыж во время масс-старта.

— Чувствовалось, что ход у них был не очень, — отметил чемпион. — Но Оберхоф — вообще сложная трасса. Мы видели, что масс-старт выиграли представители Германии Симон Шемпп и Эрик Лессер — люди, знающие это место и готовые к таким условиям. Мне этот этап Кубка мира тоже часто давался тяжело — вспомнить хотя бы мое падение на спринте в 2002 году. Правда, с тех пор трасса изменилась: финишный круг стал другим и тот спуск, на котором я упал, тоже. Раньше на нем разгонялись до 80 км/ч, и очень многие ломали на нем ложе винтовок, что сказывалось на результатах. Помимо этого, там постоянные туманы, много раз переносили старты из-за погоды, когда то начинал идти дождь, то неожиданно выпадал снег. Без приключений в Оберхофе редко обходится.

По мнению специалиста, избежать проблем на немецкой трассе можно было с помощью проведения сбора в условиях высокогорья.

— Функционально наши ребята пока не на пике, — резюмировал Сергей Чепиков. — Они были в России, а соперники использовали новогодний уикенд для того, чтобы потренироваться в высокогорье. Бьорндален сидел в горах в Австрии, Фуркад тренировался в высокогорье. И немцы тоже. Возможно, и нам нужно было использовать этот период для полноценной высокогорной подготовки, «зарядить аккумуляторы» и приехать в Оберхоф уже адаптированными к условиям этой местности. Понятно, что в праздники хочется быть поближе к дому и чуть-чуть отдохнуть. Но по своему опыту знаю, что постновогодние этапы наши биатлонисты удачно проводили именно тогда, когда тренеры загоняли нас в Альпы. И мы сразу выходили на трассу, не имея проблем с кислородным голоданием. Не хочу оценивать решение тренеров сборной в нынешнем году. Возможно, команду хотят подвести к пику формы уже в конце сезона, когда начнется чемпионат мира. Но на ближайших этапах Кубка мира в Рупольдинге и Антерсельве сложности еще могут быть.

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