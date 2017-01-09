Галушка: развитие Дальнего Востока становится приоритетным для РФ

Развитие Дальнего Востока – приоритетное направление для России. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции.

Об этом заявил корреспонденту «Известий» глава Минвостокразвития Александр Галушка.

«За период чуть более года благодаря территориям опережающего развития (ТОР), свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока, поддержке инвестпроектов на Дальний Восток привлечено 1,3 трлн рублей инвестиций. За этим стоят 470 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тыс. новых рабочих мест», – сообщил он в интервью.

По его словам, это стало возможно благодаря изменившейся политике по отношению к региону. Если раньше Дальний Восток финансировался по остаточному принципу, то теперь, благодаря смене приоритетов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным, дисбаланс устраняется.

Так, председатель правительства Дмитрий Медведев уже поручил выделить специальные «дальневосточные разделы» в 27 госпрограммах. В них будет сделан упор на специфические проблемы региона и потребности его жителей.

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