Минфин и ЦБ идут на компромисс в пенсионной реформе

«Молчунам» опять предоставят право выбрать между старой и новой системой
Минфин и ЦБ РФ идут на компромисс в пенсионной реформе, благодаря которому у «молчунов» снова появится право выбора, куда вкладывать деньги.
Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее предполагалось, что средства тех, кто не перевел свои накопления в негосударственные пенсионные фонды уйдут в обязательную систему, которая строиться на так называемых «баллах».
«Если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительную систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария», – сообщил Моисеев «Известиям».
После этого было решено переводить взносы «молчунов» в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и только, если человек сам откажется это сделать, направлять их в обязательную, с баллами.
ИПК предусматривает выплату взносов с зарплаты самого будущего пенсионера.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: