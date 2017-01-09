Импортозамещение в отдельных отраслях промышленности составило 76%

Импортозамещение в отдельных отраслях промышленности, например, фармацевтике, составило 76%.

Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от перечня жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что абсолютно реально», – сообщил он «Известиям».

Также он отметил высокие показатели в машиностроении. При этом, в сельхозмашиностроении рост производства составил 68%. На практике это значит, что более половины зерно- и кормоуборочным комбайнов, навесного оборудования и тракторов для нужд сельского хозяйства производится в России.

Хорошие показатели импортозамещения и по гражданскому авиа- и судостроению, радиоэлектронике, рассказывает Мантуров.

Правда, в производстве легковых автомобилей наша промышленность по-прежнему не на высоте – 11%. Но есть надежда, что комплексный подход по реализации плана импортозамещения может помочь выправить ситуацию.

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