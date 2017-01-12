Аксель Витсель: «Моя цель — сыграть на ЧМ-2018 в России»

27-летний полузащитник Аксель Витсель покинул санкт-петербургский «Зенит» до окончания срока своего контракта с клубом. Вопреки ожиданиям, новой командой бельгийца стал не самый титулованный клуб Италии «Ювентус», а новичок китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Сумма, в которую обошелся трансфер Витселя в Китай, пока официально не названа — по данным различных СМИ, она составляет от €7 млн до €20 млн. В год полузащитник сборной Бельгии будет зарабатывать порядка €20 млн, что примерно в пять раз больше оклада футболиста в «Зените».



В эксклюзивном интервью «Известиям» Аксель Витсель рассказал о том, почему он принял решение уехать из Европы.



— Действительно, я мог оказаться в «Ювентусе», — признался футболист. — Еще летом 2016 года я посетил офис туринского клуба и был практически уверен в своем переходе. Однако тогда руководители «Зенита» и «Ювентуса» не смогли прийти к соглашению, и мой переход был отложен до января 2017-го. В декабре 2016 года с моим агентом связались представители «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Они выразили сильную заинтересованность в моем переходе, смогли договориться о трансфере с «Зенитом» и дали мне несколько дней на принятие решения. Они вели себя очень корректно. Я взвесил все за и против и дал согласие на переезд в Китай. Понятно, что сейчас все говорят только о том, сколько я заработаю и что я зря решил покинуть европейский футбол. Но, во-первых, я не первый, кто уехал в чемпионат Китая из европейского чемпионата. Почти в каждом клубе высшего дивизиона первенства этой страны играют топ-футболисты: Халк, Оскар, Карлос Тевес, Рамирес, Джексон Мартинес, Алекс Тейшейра, Грациано Пелле, Эсекьель Лавесси... Наличие таких игроков говорит о силе местного чемпионата. Тем более я уверен, что с каждым годом талантливых игроков из Европы и Южной Америки здесь будет всё больше и больше. Во-вторых, пока я довольно молод и после окончания контракта с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» еще смогу вернуться в один из европейских клубов.



— Вы упомянули Халка. Советовались со своим бывшим партнером по «Зениту» относительно перехода?



— Да, мы созванивались с Халком. Также я говорил с Андре Виллаш-Боашем (экс-тренер «Зенита». — «Известия»). Они рассказали мне об уровне чемпионата Китая, специфике жизни в этой стране. Не могу сказать, что мне давали какие-то советы относительно перехода — решение я принимал самостоятельно.



— С какими чувствами вы покидаете Санкт-Петербург?



— Я благодарен руководству, тренерам и игрокам, всему персоналу и болельщикам «Зенита» за отличные 4,5 года. Я всегда чувствовал себя частью команды, мне всегда оказывали поддержку. За это время мы выиграли несколько важных титулов, хотя могли выиграть и больше. Тем не менее, надеюсь, болельщики «Зенита» будут вспоминать обо мне с теплотой, как и я о них. Мне очень понравилось жить в Санкт-Петербурге и выступать в лучшем российском клубе.



— Какое самое большое разочарование вы испытали в «Зените»?



— Я думаю, что это поражение в плей-офф Лиги чемпионов. Перед нами ставили задачу пройти в четвертьфинал турнира, но мы ее не выполнили. В прошлом сезоне мы были близки к цели, выиграли пять матчей из шести на групповом этапе, но в плей-офф обидно уступили «Бенфике»...



— Какие цели вы ставите перед собой в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?



— Нашу команду тренирует чемпион мира Фабио Каннаваро, в ней собрано много игроков лучшего уровня. Хоть мы и новички высшей лиги, клуб будет ставить перед собой высокие цели. Что касается моих личных амбиций, то я намерен поддерживать свой уровень, приносить много пользы команде и продолжать выступать за сборную Бельгии. Очень хочу сыграть на чемпионате мира в России в 2018 году.

Аксель Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года. За это время полузащитник сыграл в 180 матчах за «Зенит», забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Вместе с петербургским клубом бельгиец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.



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