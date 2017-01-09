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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал «Золотой глобус

Лучшими актером и актрисой стали Райан Гослинг и Эмма Стоун, исполнившие в картине главные роли

Мюзикл режиссера Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» завоевал «Золотой глобус» в категории «лучшая комедия или мюзикл». Исполнители главных ролей — Эмма Стоун и Райан Гослинг — получили престижную награду в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» и «Лучший актер в комедии или мюзикле» соответственно.

Также награду получил американский композитор Джастин Гурвич за музыку к фильму. Лучшей песней также признана композиция из «Ла-Ла Ленд» City of Stars, передает телеканал NBC.

Кроме того, награду за режиссуру и сценарий в отдельных категориях получил Дэмиен Шазелл.

Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» является лидером по количеству номинаций на «Золотой глобус» в этом году». Она была представлена на премию в семи номинациях и завоевала все. Фильм повествует о любви джазового пианиста и молодой актрисы.

74 церемония вручения премии «Золотой глобус» проходит в Лос-Анджелесе.

С мюзиклом «Ла-Ла Ленд» соперничали картины «Женщины ХХ века», «Дэдпул» и «Синг Стрит».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» завоевал «Золотой глобус

Лучшими актером и актрисой стали Райан Гослинг и Эмма Стоун, исполнившие в картине главные роли

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