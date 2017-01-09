Минэнерго РФ намерено сократить экспорт нефти в Белоруссию

Минэнерго РФ намерено сократить в первом квартале 2017 года экспорт нефти в Белоруссию на 12%.

Об этом заявили СМИ со ссылками на информированные источники.

Эта мера напрямую связана с недавним решением белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти, утверждает «Коммерсант».

Белоруссии уже были переданы документы, согласно которым, планируемый объем поставок в первом квартале 2017 года будет снижен с 4,5 до 4 млн. тонн нефти, сообщает «Федеральное агентство новостей».