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Минэнерго РФ намерено сократить экспорт нефти в Белоруссию

Это может быть связано с решением Минска поднять тарифы на транзит российской нефти

Минэнерго РФ намерено сократить в первом квартале 2017 года экспорт нефти в Белоруссию на 12%.

Об этом заявили СМИ со ссылками на информированные источники.

Эта мера напрямую связана с недавним решением белорусской стороны повысить тарифы на транзит нефти, утверждает «Коммерсант»

Белоруссии уже были переданы документы, согласно которым, планируемый объем поставок в первом квартале 2017 года будет снижен с 4,5 до 4 млн. тонн нефти, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Минэнерго РФ намерено сократить экспорт нефти в Белоруссию

Это может быть связано с решением Минска поднять тарифы на транзит российской нефти

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