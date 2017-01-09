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Американец подозревается в нападении на дипломата в Мексике

Мужчина выстрелил в сотрудника консульства США в Гвадалахаре

В нападении на сотрудника американского консульства в мексиканской Гвадалахаре подозревается гражданин Соединенных Штатов.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Министерство иностранных дел и генеральную прокуратуру Мексики. Сообщается, что мужчину отправят на родину, чтобы установить его правовой статус.

Ведомства также выразили глубокую обеспокоенность произошедшим.

Напомним, мужчина выстрелил в дипломата в Гвадалахаре. Сейчас раненый сотрудник консульства находится в больнице в стабильном состоянии.

Полиция задержала преступника.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Американец подозревается в нападении на дипломата в Мексике

Мужчина выстрелил в сотрудника консульства США в Гвадалахаре

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