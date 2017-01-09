Американец подозревается в нападении на дипломата в Мексике

Мужчина выстрелил в сотрудника консульства США в Гвадалахаре
В нападении на сотрудника американского консульства в мексиканской Гвадалахаре подозревается гражданин Соединенных Штатов.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Министерство иностранных дел и генеральную прокуратуру Мексики. Сообщается, что мужчину отправят на родину, чтобы установить его правовой статус.
Ведомства также выразили глубокую обеспокоенность произошедшим.
Напомним, мужчина выстрелил в дипломата в Гвадалахаре. Сейчас раненый сотрудник консульства находится в больнице в стабильном состоянии.
Полиция задержала преступника.