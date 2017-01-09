Коллекцию часов за 6 млн рублей украли в Москве

Из квартиры в центре столицы на Малой Бронной улице неизвестные похитили коллекцию наручных мужских часов стоимостью более 6 млн рублей.

«8 декабря в 18.22 в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: ул. Малая Бронная, 16», — сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, передает «Интерфакс».

Сотрудникам полиции удалось установить, что в период с пятого по восьмое января неизвестный взломал замок входной двери и проник в квартиру, откуда и украл коллекцию наручных часов.

«Материальный ущерб составил свыше 6 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.158 УК РФ (кража)», — добавили в полиции.