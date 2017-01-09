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МЧС: на Пермский край обрушатся аномальные морозы

Температура опустится до минус 45 градусов

В ближайшие два дня в Пермском крае ожидается аномальное похолодание — на севере региона температура воздуха опустится до минус 45 градусов мороза.

«Девятого-десятого января в Пермском крае ожидается мороз минус 30-37 градусов; по северу, в низинных и горно-восточных районах сильный мороз минус 40-45 градусов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы», – сообщили в МЧС региона, передает ТАСС.

В ведомстве также предупредили водителей, проживающих в регионе, о том, что не стоит выезжать на машинах на дальние расстояния без необходимости.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

МЧС: на Пермский край обрушатся аномальные морозы

Температура опустится до минус 45 градусов

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