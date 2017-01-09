Московский метрополитен: задымление на «Чеховской» было туманом

В московском метрополитене опровергли сообщения о якобы задымлении на станции метро «Чеховская», поясни, что при проверке этой информации запаха дыма не обнаружено.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в 6.30 утра понедельника из тоннеля «Чеховской» шел густой дым. Об этом рассказывали очевидцы.

«Да, нам тоже сообщали об этом. Но ни запаха, ни дыма не обнаружено после проверки», — сообщили в пресс-службе метрополитена Москвы, передает «РИА Новости».

В экстренных службах столицы эту информацию также не подтвердили. Явление, о котором сообщали пассажиры, назвали туманом.

«Задымления не было. Это оказался просто туман. Такое бывает», — сказал собеседник агентства.