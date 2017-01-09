Нефть падает на фоне новостей о количестве буровых установок в США

Сегодня, 9 января, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне цена барреля нефти марки Brent понизилась до отметки в $56,88 за баррель.



Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели на 0,44% и составили $53,76 за баррель.

Падение цен на черное золото проходит на фоне новостей из США о том, что увеличилось число действующих буровых установок. На прошлой неделе Вашингтон увеличил их число на 7, до 665 единиц.



Как считают эксперты, снижение нефтяных цен отражает неуверенность трейдеров в том, что усилия ОПЕК по снижению нефтедобычи будет иметь значительный эффект.

