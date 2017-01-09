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Снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в городе

Отменены сотни рейсов, затруднено движение на дорогах

В минувшие выходные на турецкий Стамбул обрушился сильный снегопад, который затруднил движение на дорогах города и послужил причиной отмены сотни авиарейсов из аэропортов Стамбула.

Как сообщают местные СМИ, крупнейший национальный авиаперевозчик Turkish airlines («Турецкие авиалинии») отменил 227 внутренних и международных рейсов из международных аэропортов города имени Ататюрка и Сабихи Гекчен из-за погодных условий.

Также закрыт пролив Босфор для движения судов и паромов, которые обеспечивают сообщение между европейской и азиатской частями города, передает ТАСС.

Сегодня город парализовали многочасовые пробки. Метро и трамваи перешли на круглосуточный режим работы. Все школы закрыты.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Снегопад в Стамбуле парализовал жизнь в городе

Отменены сотни рейсов, затруднено движение на дорогах

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