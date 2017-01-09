СМИ: парижская полиция задержала 16 человек по делу Ким Кардашьян

В понедельник французская полиция задержала 16 человек по делу об ограблении американской теледивы Ким Кардашьян в Париже.



Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в полиции.



Ранее «Известия» писали, что в ночь на 3 октября двое вооруженных мужчин в полицейской форме и масках вломились в номер Кардашьян и угрожали 35-летней фотомодели, но увечий ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении.

По некоторым данным, стоимость украденного приближается к $10 млн.

Дерзкое ограбление вынудило звезду реалити-шоу спешно вернуться в США и нанять не менее 20 охранников.

