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СМИ: парижская полиция задержала 16 человек по делу Ким Кардашьян

В октябре неизвестные ворвались в гостиничный номер светской львицы и, угрожая оружием, забрали все ее драгоценности

В понедельник французская полиция задержала 16 человек по делу об ограблении американской теледивы Ким Кардашьян в Париже.

Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники в полиции.

Ранее «Известия» писали, что в ночь на 3 октября двое вооруженных мужчин в полицейской форме и масках вломились в номер Кардашьян и угрожали 35-летней фотомодели, но увечий ей не причинили. Забрав все личные украшения звезды, преступники скрылись с награбленным в неизвестном направлении.

По некоторым данным, стоимость украденного приближается к $10 млн.

Дерзкое ограбление вынудило звезду реалити-шоу спешно вернуться в США и нанять не менее 20 охранников.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

СМИ: парижская полиция задержала 16 человек по делу Ким Кардашьян

В октябре неизвестные ворвались в гостиничный номер светской львицы и, угрожая оружием, забрали все ее драгоценности

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