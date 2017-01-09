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Рошаль прокомментировал гибель ребенка от падения телевизора

Годовалую девочку не удалось спасти

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травмотологии Леонид Рошаль прокомментировал смерть годовалой девочки, задавленной телевизором на юго-востоке Москвы, в своем Twitter.

Доктор Рошаль обратился к родителям с просьбой проверить устойчивость своих бытовых приборов.

«Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно несколько подобных травм. Это не единичный случай. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у Вас дома»,— цитирует телеканал «360» слова Леонида Рошаля.

Телевизор упал на ребенка в одной из квартир на улице Недорубова в то время, когда мать девочки занималась уборкой. Инцидент произошел 8 января.

Бригада скорой помощи, выехавшая на место, не смогла спасти годовалую девочку. От полученных травм ребенок скончался.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Рошаль прокомментировал гибель ребенка от падения телевизора

Годовалую девочку не удалось спасти

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