Рошаль прокомментировал гибель ребенка от падения телевизора

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травмотологии Леонид Рошаль прокомментировал смерть годовалой девочки, задавленной телевизором на юго-востоке Москвы, в своем Twitter.



Доктор Рошаль обратился к родителям с просьбой проверить устойчивость своих бытовых приборов.

«Упал телевизор. Ребенок погиб. Ежегодно несколько подобных травм. Это не единичный случай. Проверьте, устойчиво ли стоит телевизор у Вас дома»,— цитирует телеканал «360» слова Леонида Рошаля.



Телевизор упал на ребенка в одной из квартир на улице Недорубова в то время, когда мать девочки занималась уборкой. Инцидент произошел 8 января.

Бригада скорой помощи, выехавшая на место, не смогла спасти годовалую девочку. От полученных травм ребенок скончался.



По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

