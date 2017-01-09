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Туры по Якутии вошли в программу импортозамещения

Пакеты под названием «Ысыах» и «Удивительная Якутия» теперь предназначены для массовых продаж

В программу импортозамещения включили два тура по Якутии. Речь идет о пакете услуг под названием "Гостеприимная Якутия. Праздник Ысыах – якутский новый год" и "Удивительная Якутия".

Теперь они предназначены для массовых продаж и будут распространяться через ведущих российских туроператоров, сообщает ИА YakutiaMedia.

Тур «Удивительная Якутия» рассчитан на пять дней. Он включает в себя посещение музеев и достопримечательностей Якутска, а так же визит на Ленские столбы.

Тур "Праздник Ысыах – якутский новый год" будет длиться шесть дней. Путь тоже проходит через Ленские столбы. Программа включает в себя празднование Ысыаха Туймаады на местности Ус-Хатын, а так же посещение Сокровищницы Якутии, Музея Хомуса и круиз на реке Лене.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что за последние несколько лет поток приезжих туристов в Якутию увеличился на 35% — почти 200 тыс. человек в год.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Туры по Якутии вошли в программу импортозамещения

Пакеты под названием «Ысыах» и «Удивительная Якутия» теперь предназначены для массовых продаж

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