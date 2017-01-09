Туры по Якутии вошли в программу импортозамещения

В программу импортозамещения включили два тура по Якутии. Речь идет о пакете услуг под названием "Гостеприимная Якутия. Праздник Ысыах – якутский новый год" и "Удивительная Якутия".



Теперь они предназначены для массовых продаж и будут распространяться через ведущих российских туроператоров, сообщает ИА YakutiaMedia.



Тур «Удивительная Якутия» рассчитан на пять дней. Он включает в себя посещение музеев и достопримечательностей Якутска, а так же визит на Ленские столбы.



Тур "Праздник Ысыах – якутский новый год" будет длиться шесть дней. Путь тоже проходит через Ленские столбы. Программа включает в себя празднование Ысыаха Туймаады на местности Ус-Хатын, а так же посещение Сокровищницы Якутии, Музея Хомуса и круиз на реке Лене.



Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов заявлял, что за последние несколько лет поток приезжих туристов в Якутию увеличился на 35% — почти 200 тыс. человек в год.