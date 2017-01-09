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Прокуратура обжаловала отказ иркутского суда в аресте Михаила Лужнова

Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области является подозреваемым по делу о массовом отравлении местных жителей концентратом «Боярышник»

Прокуратура настаивает на аресте замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова, который подозревается в халатности по делу о массовых отравлениях жителей Иркутска от косметического средства «Боярышник».

«В суд поступила апелляционная жалоба Кировской районной прокуратуры Иркутска в связи с отказом суда в аресте Лужнова. Она будет рассмотрена судом вышестоящей инстанции», — цитирует заявление суда агентство ТАСС.

Дата рассмотрения апелляции Иркутским областным судом пока не известна.

Напомним, 30 декабря Кировский районный суд Иркутска отказал в аресте Лужнова.

По данным следствия, чиновник не принял необходимых мер по проверке поступивших обращений. Кроме того, в городском департаменте развития предпринимательства и потребительского рынка отметили, что Роспотребнадзор отказал им в проверке законности продажи «Боярышника».   

Всего по этому делу задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Девять человек находятся под домашним арестом, пять — под подпиской о невыезде.

По последним данным, от отравления суррогатным концентратом в Иркутске пострадали 123 человека, из которых 78 скончались.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Прокуратура обжаловала отказ иркутского суда в аресте Михаила Лужнова

Замглавы управления Роспотребнадзора по Иркутской области является подозреваемым по делу о массовом отравлении местных жителей концентратом «Боярышник»

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