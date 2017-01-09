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Власти Барнаула обещают устранить пробки к 2025 году

Для этого планируется строить и ремонтировать дороги

За восемь лет власти Барнаула намерены отремонтировать дорожное покрытие на 35 улицах города и пяти трассах краевого и межмуниципального значения. Предполагается, что к 2025 году дороги будут свободнее в часы пик и уменьшится число аварий.

Власти заверили, что ремонт будет проводиться в соответствии с пожеланиями жителей столицы Алтайского края. Уже в 2018 году изменения коснутся 27 объектов, среди которых улицы Трактовая, Балтийская, Матросова, Георгиева, Сухэ-Батора, Лесной и Южный тракты.

Также на ближайшие восемь лет запланировано строительство восьми участков улиц и дорог, передает altapress.ru. К 2025 году в Барнауле возрастет количество светофоров, барьерных ограждений, дорожных неровностей, островков безопасности, комплексов фотовидеофиксации.

Кроме того, власти намерены приобрести для города новые трамваи и автобусы. На развитие транспортной системы Барнаула в 2017 году выделен 1 млрд 375,5 млн рублей. Из этой суммы 637,5 млн рублей поступит из федерального бюджета.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Власти Барнаула обещают устранить пробки к 2025 году

Для этого планируется строить и ремонтировать дороги

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