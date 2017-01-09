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Подросток погиб от удара током, катаясь на горке в Красноярске

Ребенок случайно дотронулся до провода ЛЭП

В Красноярске подросток погиб от удара током, катаясь на горке. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю. 

Шестеро детей 12–15 лет катались с горки рядом с проводами ЛЭП, сообщает «РИА Новости».

Один из подростков случайно дотронулся до оголенного провода, висевшего на высоте 2 м от земли — из-за большого количества снега провод оказался в зоне досягаемости.

Дети позвали на помощь взрослых. Однако врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть мальчика, получившего сильный удар током, пишет «Ридус».

Трагедия произошла на Болдинской улице, куда свозили снег из разных районов Красноярска, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Организация, ответственная за вывоз снега, установлена. Идет опрос должностных лиц и изучение служебной документации.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Подросток погиб от удара током, катаясь на горке в Красноярске

Ребенок случайно дотронулся до провода ЛЭП

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