Всемирный день пельменя вошел в сборник лучших туристических событий

Ранее ежегодный удмуртский фестиваль стал лауреатом всероссийской туристической премии «Маршрут года»
Календарь лучших туристических событий 2017 года пополнил Всемирный день пельменя.
Этот фестиваль ежегодно проводится в Удмуртии.
Он оказался в электронном сборнике #ПораПутешествоватьПоРоссии. В нем представлена информация о 85 туристических событиях из 30 российских регионов.
Они являются участниками Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает ИА «Сусанин».
Ранее Всемирный день пельменя стал лучшим среди номинантов всероссийской туристической премии «Маршрут года».
В Удмуртии сейчас проходит конкурс на сувенир фестиваля.
В этом году он состоится в феврале. Организаторы планируют установить мировой рекорд по поеданию пельменей.