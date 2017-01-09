Всемирный день пельменя вошел в сборник лучших туристических событий

Календарь лучших туристических событий 2017 года пополнил Всемирный день пельменя.



Этот фестиваль ежегодно проводится в Удмуртии.



Он оказался в электронном сборнике #ПораПутешествоватьПоРоссии. В нем представлена информация о 85 туристических событиях из 30 российских регионов.



Они являются участниками Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее Всемирный день пельменя стал лучшим среди номинантов всероссийской туристической премии «Маршрут года».

В Удмуртии сейчас проходит конкурс на сувенир фестиваля.



В этом году он состоится в феврале. Организаторы планируют установить мировой рекорд по поеданию пельменей.