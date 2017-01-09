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Всемирный день пельменя вошел в сборник лучших туристических событий

Ранее ежегодный удмуртский фестиваль стал лауреатом всероссийской туристической премии «Маршрут года»

Календарь лучших туристических событий 2017 года пополнил Всемирный день пельменя.

Этот фестиваль ежегодно проводится в Удмуртии.

Он оказался в электронном сборнике #ПораПутешествоватьПоРоссии. В нем представлена информация о 85 туристических событиях из 30 российских регионов.

Они являются участниками Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщает ИА «Сусанин».

Ранее Всемирный день пельменя стал лучшим среди номинантов всероссийской туристической премии «Маршрут года».

В Удмуртии сейчас проходит конкурс на сувенир фестиваля.

В этом году он состоится в феврале. Организаторы планируют установить мировой рекорд по поеданию пельменей.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Всемирный день пельменя вошел в сборник лучших туристических событий

Ранее ежегодный удмуртский фестиваль стал лауреатом всероссийской туристической премии «Маршрут года»

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