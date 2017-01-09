СК проводит проверку по факту смерти педагога петербургского вуза

Управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку после обнаружения тела мужчины в здании на Большой Морской улице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным мужчина совершил самоубийство, мотивы которого в настоящее время устанавливаются», — отмечается в сообщении.

По данным источника агентства «РИА Новости», мужчина являлся преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Он также сообщил, что тело в одной из аудиторий вуза вечером в воскресенье, 8 января, обнаружила уборщица. По информации источника, мужчина не оставил предсмертной записки.