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В Нидерландах задержали прилетевших из Донбасса журналистов

Полиция конфисковала все отснятые и записанные материалы

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, прилетевшие из Донбасса, задержаны в Амстердаме. Сотрудники СМИ провели там  около недели, расследуя гибель малазийского самолета МН17, разбившегося летом 2014. В ходе расследования журналисты обнаружили фрагменты Boeing.

По прибытии в аэропорт Схипхол сотрудники полиции конфисковали у них фрагменты Boeing, а также отснятые и записанные на месте крушения материалы и интервью с местными жителями. Как отмечает Бек на своей странице в соцсети, на записях были люди, которые просили сохранить анонимность. Он также добавил, что опасается преследования пообщавшихся с журналистами жителей Донбасса в случае передачи данных Службе безопасности Украины, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Малазийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

В Нидерландах задержали прилетевших из Донбасса журналистов

Полиция конфисковала все отснятые и записанные материалы

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