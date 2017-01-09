В Нидерландах задержали прилетевших из Донбасса журналистов

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс, прилетевшие из Донбасса, задержаны в Амстердаме. Сотрудники СМИ провели там около недели, расследуя гибель малазийского самолета МН17, разбившегося летом 2014. В ходе расследования журналисты обнаружили фрагменты Boeing.



По прибытии в аэропорт Схипхол сотрудники полиции конфисковали у них фрагменты Boeing, а также отснятые и записанные на месте крушения материалы и интервью с местными жителями. Как отмечает Бек на своей странице в соцсети, на записях были люди, которые просили сохранить анонимность. Он также добавил, что опасается преследования пообщавшихся с журналистами жителей Донбасса в случае передачи данных Службе безопасности Украины, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Малазийский Boeing, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.