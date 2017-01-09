Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Акция по утилизации новогодних елок началась в Москве

До конца недели в столице будут работать 20 пунктов по приему деревьев

Акция по утилизации новогодних елок началась в Москве в понедельник. До 15 января москвичи смогут сдать их на специальные мобильные пункты.

По словам организаторов акции, елки уже можно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, д. 1/3 с 08.00 до 17.00, передает ТАСС. А к концу недели по всему городу откроется более 20 точек приема деревьев.

Мероприятие проходит совместно с экологическим движением «РазДельный сбор», передает РЕН ТВ.

Собранные деревья отправят на предприятие по переработке древесных отходов, где их превратят в древесную щепу, которую затем отправят в Мичуринский сад и в Моспитомник.

В прошлом году в Москве работали три площадки по приему деревьев. Было собрано около 260 использованных елей из квартир москвичей и 500 не распроданных на елочных базарах.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Акция по утилизации новогодних елок началась в Москве

До конца недели в столице будут работать 20 пунктов по приему деревьев

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения

Фотолента

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Рекорд века: рождественские морозы в Москве

Пейзажи, которые можно было наблюдать при аномально низкой температуре, — в фотоленте «Известий»

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке