Акция по утилизации новогодних елок началась в Москве в понедельник. До 15 января москвичи смогут сдать их на специальные мобильные пункты.

По словам организаторов акции, елки уже можно приносить в пункт раздельного сбора отходов экоцентра по адресу Новоясеневский тупик, д. 1/3 с 08.00 до 17.00, передает ТАСС. А к концу недели по всему городу откроется более 20 точек приема деревьев.



Мероприятие проходит совместно с экологическим движением «РазДельный сбор», передает РЕН ТВ.

Собранные деревья отправят на предприятие по переработке древесных отходов, где их превратят в древесную щепу, которую затем отправят в Мичуринский сад и в Моспитомник.

В прошлом году в Москве работали три площадки по приему деревьев. Было собрано около 260 использованных елей из квартир москвичей и 500 не распроданных на елочных базарах.

