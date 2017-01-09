Собянин: Кожуховскую линию планируется запустить в 2018 году

Строительство Кожуховской линии метро, которая пройдет от станции «Авиамоторная» до «Некрасовки», предполагается завершить в 2018 году. Об этом в понедельник заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по проходке перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону «Юго-Восточной».

По словам Собянина, строители работали и в сильный мороз, и в выходные дни. А в конце года для строительства этой линии запустили уникальный механизм — тоннелепроходческий щит диаметром 10,8 м, доставленный морем из Германии в Санкт-Петербург, а затем автоколонной в Москву, сообщает «ТВ Центр».



«Через два месяца мы запустим еще один щит, так что надеемся, что плановые сроки не будут нарушены», — сказал Собянин.



Впервые в практике метростроения в Москве вместо двух перегонных тоннелей будет проложен один двухпутный тоннель — такое строительство метро идет более быстрыми темпами и обходится дешевле.



По словам мэра, Кожуховская линия позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, а также обеспечит транспортную доступность для 800 тыс. человек.

