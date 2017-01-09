Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Собянин: Кожуховскую линию планируется запустить в 2018 году

Впервые в московском метростроении используется уникальный механизм — тоннелепроходческий щит большого диаметра

Строительство Кожуховской линии метро, которая пройдет от станции «Авиамоторная» до «Некрасовки», предполагается завершить в 2018 году. Об этом в понедельник заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по проходке перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону «Юго-Восточной».

По словам Собянина, строители работали и в сильный мороз, и в выходные дни. А в конце года для строительства этой линии запустили уникальный механизм — тоннелепроходческий щит диаметром 10,8 м, доставленный морем из Германии в Санкт-Петербург, а затем автоколонной в Москву, сообщает «ТВ Центр».

«Через два месяца мы запустим еще один щит, так что надеемся, что плановые сроки не будут нарушены», — сказал Собянин.

Впервые в практике метростроения в Москве вместо двух перегонных тоннелей будет проложен один двухпутный тоннель — такое строительство метро идет более быстрыми темпами и обходится дешевле.

По словам мэра, Кожуховская линия позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию, а также обеспечит транспортную доступность для 800 тыс. человек. 

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Собянин: Кожуховскую линию планируется запустить в 2018 году

Впервые в московском метростроении используется уникальный механизм — тоннелепроходческий щит большого диаметра

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке