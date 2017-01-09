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Референдум по конституции Турции может состояться в начале апреля

Вице-премьер турецкого правительства Нуреттин Джаникли отметил, что парламент завершит обсуждение поправок, «несмотря на все препятствия»

Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум о принятии новой конституции может пройти в первые недели апреля 2017 года.

Об этом сам политики написал в своем Twitter. 

Он добавил, что турецкий парламент (меджлис) через 20 дней завершит обсуждение поправок в конституцию, «несмотря на все препятствия». 

Для подготовки голосования потребуется 60 дней с момента одобрения в меджлисе.

Напомним, в начале декабря фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в меджлис поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.

Инициаторы поправок выступают за президентскую форму правления вместо парламентской. Теми же поправками предусмотрено упразднение должности премьер-министра. Поправки расширяют полномочия президента и дают ему право формировать правительство.

Кроме того, поправки предусматривают увеличение состава меджлиса с 550 до 600 законодателей и снижение возраста для кандидатов в депутаты до 18 лет.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Референдум по конституции Турции может состояться в начале апреля

Вице-премьер турецкого правительства Нуреттин Джаникли отметил, что парламент завершит обсуждение поправок, «несмотря на все препятствия»

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