Референдум по конституции Турции может состояться в начале апреля

Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли заявил, что референдум о принятии новой конституции может пройти в первые недели апреля 2017 года.



Об этом сам политики написал в своем Twitter.

Referandum, Nisan ayının ilk haftalarına denk gelebilir. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) 9 января 2017 г.



Он добавил, что турецкий парламент (меджлис) через 20 дней завершит обсуждение поправок в конституцию, «несмотря на все препятствия».



Для подготовки голосования потребуется 60 дней с момента одобрения в меджлисе.



Напомним, в начале декабря фракция правящей Партии справедливости и развития (ПСР) передала в меджлис поправки к конституции страны. Главным изменением стало предложение о смене политической системы правления в Турции.



Инициаторы поправок выступают за президентскую форму правления вместо парламентской. Теми же поправками предусмотрено упразднение должности премьер-министра. Поправки расширяют полномочия президента и дают ему право формировать правительство.



Кроме того, поправки предусматривают увеличение состава меджлиса с 550 до 600 законодателей и снижение возраста для кандидатов в депутаты до 18 лет.

