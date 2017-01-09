Новый речной вокзал построят в Самаре к ЧМ-2018

Новый речной вокзал планируется возвести в Самаре к маю 2018 года — началу проведения чемпионата мира по футболу. Здание в стиле хай-тек с навесом построят у шестого причала на набережной Волги.

Площадь нового вокзала составит 1,52 тыс. кв. м. Предполагается, что зимой в здании будут работать выставочный и конференц-залы. Кроме того, там также планируется проводить турниры по настольному теннису, шахматам и другим видам спорта.

Отмечается, что новое здание вместит в себя новый зал ожидания. На втором этаже будут располагаться кафе, зоны продажи путевок и билетов.

В настоящий момент эскиз будущего объекта полностью завершен. Проектированием будущего вокзала будет заниматься компания «Волгатрансстрой-Проект», отмечает НИА «Самара».