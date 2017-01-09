Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Станции уже заступили на боевое дежурство

Воздушно-космические силы России в прошедшем году получили пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На данный момент на вооружении находятся 10 таких комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Кроме того, в 2016 году войска получили РЛС «Подлет-К1», которые не имеют аналогов в мире. Всего на боевом дежурстве по противовоздушной обороне столицы находятся  более 30 новейших станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель») — они способны обнаруживать больше 200 целей разных классов.

Как сообщает телеканал «Звезда», «Небо-М» — мобильный радиолокационный комплекс, призванный обнаруживать самолеты, вертолеты и баллистические ракеты, в том числе и летательные аппараты, построенные по технологии «Стелс», на средних и больших высотах.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Станции уже заступили на боевое дежурство

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке