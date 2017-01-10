Банкиры обяжут нотариусов молчать

По мнению банковского сообщества, закон о нотариате несет риски масштабных утечек персональных данных заемщиков, оформивших кредит на приобретение автомобиля. Злоумышленники нередко оформляют на скомпрометированных клиентов банков кредиты или используют полученную информацию для угона машин. Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил предложения по изменению законодательства и направил их заместителю главы Минфина Алексею Моисееву. По мнению банкиров, новый порядок поможет защитить автозаемщиков и ужесточит ответственность нотариусов.

Действующий закон о нотариате, измененный поправками от 3 июля 2016 года, позволяет нотариусам получать любую информацию об автозаемщиках, просто вбив в реестр движимого имущества его имя. В этой ситуации автозаемщики становятся легкой мишенью для мошенников, говорится в письме НСФР. Чтобы снизить риски, организация предлагает ввести дифференцированную систему предоставления данных о заемщиках — для получения полной информации об автокредите нотариусу необходимо будет ввести не только имя клиента банка, но и паспортные данные и адрес регистрации гражданина.

Так, для получения сведений о наличии записи о залоге в реестре будет необходимо предоставить системе полное имя гражданина или наименование компании. Чтобы узнать об обременении залога, потребуются те же данные, а также регистрационный номер уведомления и вид движимого имущества. Информация о сделках с залоговыми авто станет доступной после предоставления полного имени, паспортных данных, СНИЛС, регистрационного номера уведомления и указания вида движимого имущества.

В письме, направленном в Минфин, банкиры объясняют, что на российском рынке сегодня появились компании, за плату предлагающие данные о конкретных физических лицах и компаниях из реестра сведений о залоге имущества. В письме НСФР говорится, что начало работы одного из таких сервисов (1 июля 2014 года) совпало с датой запуска реестра залоговых машин. В документе поясняется также, что подобные системы позволяют получить сведения не только о залоге конкретного физлица, но и полную базу клиентов банка, занимающегося автокредитованием. При этом никаким иным легальным путем получить соответствующую информацию невозможно, утверждают банкиры.

Действующий закон о нотариате устанавливает право нотариуса выдавать краткую выписку из реестра уведомлений о залоге автомобилей по просьбе третьего лица. Такую выписку совершенно бесплатно можно получить и дистанционно, а также в случае, если заявление подкреплено электронной подписью.

По словам юриста адвокатского бюро А2 Ксении Риф, это несет огромные риски для клиентов банков, данные которых могут попасть к мошенникам.

— При наличии паспортных данных и описания предмета залога, то есть транспортного средства, злоумышленникам достаточно легко обнаружить авто с целью угона, — отметила Ксения Риф. — Это лишь один из вариантов незаконного использования персональных данных россиян. С учетом того, что выписка из реестра залогового авто, помимо прочего, содержит еще серию и номер паспорта или другого удостоверяющего личность документа, эти сведения могут быть использованы, например, для получения ссуд по чужим данным.

По словам юриста, сами банки при этом рисков практически не несут — залоговое имущество страхуется и его потеря не является существенной проблемой для банка.

— Пожалуй, единственным риском для кредитных организаций является переманивание клиентов конкурентами, но получить сведения о клиентах конкурентов гораздо проще через Бюро кредитных историй, — сказала Ксения Риф.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью Бинбанка Сергей Голец согласен, что нужно улучшать систему формирования и использования реестра, в том числе и с точки зрения безопасности данных.

— Мерой, позволяющей минимизировать риск утечки данных, может также стать разработка функции в реестре залоговых авто, отражающей, когда, кем и для каких целей сведения из поисковой системы были использованы, — считает юрист компании «Юков и партнеры» Екатерина Сопко.

Юристы уверены, что действующее законодательство о нотариате открывает доступ к содержащимся в единой информационной системе персональным данным граждан и компаний фактически неограниченному кругу лиц. Из-за этого гарантировать защиту от утечки такой информации — в том числе и в руки злоумышленников — почти невозможно, и без изменения действующего законодательства снизить эти риски нельзя.

В Минфине не смогли ответить на запрос «Известий».