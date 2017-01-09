Сильный туман ожидается в Москве 9 и 10 января

В понедельник, 9 января, на Москву опустится туман, который сохранится на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 м», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

По словам сотрудника пресс-службы, из-за тумана возможно ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.