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Сильный туман ожидается в Москве 9 и 10 января

Возможно ухудшение видимости и затруднение движения транспорта

В понедельник, 9 января, на Москву опустится туман, который сохранится на ближайшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» с 14:00 9 января до 11:00 10 января в Москве ожидается туман с видимостью 200–500 м», — говорится в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

По словам сотрудника пресс-службы, из-за тумана возможно ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Сильный туман ожидается в Москве 9 и 10 января

Возможно ухудшение видимости и затруднение движения транспорта

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