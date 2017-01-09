Песков: Путин не общался с Трампом во время новогодних праздников в РФ

Кремль не проводил контактов с командой избранного президента США Дональда Трампа во время новогодних праздников в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ на брифинге в понедельник.

«Ничего не происходило», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа возможна не раньше инаугурации избранного главы США, которая состоится 20 января.