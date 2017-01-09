Константина Райкина прооперировали в Москве. Ранее руководитель театра «Сатирикон» получил серьезную травму ноги в результате падения. Об экстренной госпитализации актера в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского стало известно 20 декабря.



66-летнему режиссеру диагностировали разрыв сухожилия мышцы бедра. Сейчас Райкин находится в стационаре, его состояние стабильно, передает Life.ru.

По словам самого худрука «Сатирикона», он не заметил ступеньку и оступился. Режиссер получил травму в Тобольске, где и был затем прооперирован. Райкин признавался, что не сомневается в профессионализме тобольских медиков.

Несмотря на то что врачи прописали Константину Аркадьевичу полный покой, в первые дни после травмы он вышел в Тобольске на сцену в гипсе.



Ранее Райкин заявлял, что не намерен «прыгать и скакать» после полученной травмы, пишут Дни.Ру.



По всей вероятности, осложнения могли появиться после возвращения Райкина в Москву.



В ближайшее время все спектакли с участием актера будут отменены.

