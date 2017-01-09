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Инаугурацию президента США впервые за 60 лет будет вести новый диктор

Команда Трампа не захотела, чтобы церемонию вел Чарльз Бротман, который традиционно выступал в этой роли с 1960-х годов

Команда избранного президента США Дональда Трампа не пригласила вести церемонию инаугурации диктора Чарльза Бротмана, который традиционно выступал в этой роли с 1960-х годов.

Вместо Бротмана вести церемонию будет 58-летний радиоведущий Стив Рэй.

По словам Бротмана, сообщение о том, что в этом году было решено отказаться от его услуг, «разбило ему сердце». При этом он пожелал удачи своему преемнику, передает «Интерфакс».

Эта церемония стала бы для 89-летнего диктора 12-й по счету. Впервые он вел церемонию инаугурации Дуайта Эйзенхауэра в 1957 году.

Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Инаугурацию президента США впервые за 60 лет будет вести новый диктор

Команда Трампа не захотела, чтобы церемонию вел Чарльз Бротман, который традиционно выступал в этой роли с 1960-х годов

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