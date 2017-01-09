На «Евровидение-2017» от России может поехать Александр Панайотов

Россию в конкурсе «Евровидение-2017» может представить Александр Панайотов, 32-летний финалист шоу «Голос».

В течение нескольких последних лет в РФ не проводится национальный отбор участников в международном конкурсе. Поэтому артиста, который будет представлять Россию, определяет совет российского оргкомитета. Через месяц Первый канал должен будет объявить представителям «Евровидения» официальное решение. Сам Панайотов заявил, что пока не владеет информации о данном решении.

«Я буду счастлив представить нашу страну на конкурсе— для меня это огромная честь. Но пока ничего не хочу загадывать», — цитирует артиста Life.ru.

Как сообщает телеканал «360», в музыкальной дирекции Первого канала имя официального кандидата озвучить также пока отказались, однако сделали оговорку, что «решение практически уже принято».

В наступившем 2017 году международный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве. Право на проведение конкурса Украина получила благодаря победе Джамалы в прошлом году.