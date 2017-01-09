Путин встретится с ректором Высшей школы экономики Кузьминовым

Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Из публичного сегодня станет его (Путина) общение с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым», — цитирует Пескова ТАСС.



Президент, по словам пресс-секретаря, посещал ВШЭ неоднократно. Путин регулярно общается как с самим Кузьминовым, так и с ведущими экономистами, передает Утро.ru. К такому формату общения Путин прибегает для «апдейта видения экономического, понимания ситуации», добавил Песков.



Еще одним поводом для встречи является приближающееся 25-летие вуза.

