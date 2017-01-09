Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин встретится с ректором Высшей школы экономики Кузьминовым

Один из поводов для встречи — приближающееся 25-летие ВШЭ

Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Из публичного сегодня станет его (Путина) общение с ректором Высшей школы экономики Ярославом Кузьминовым», — цитирует Пескова ТАСС.

Президент, по словам пресс-секретаря, посещал ВШЭ неоднократно. Путин регулярно общается как с самим Кузьминовым, так и с ведущими экономистами, передает Утро.ru. К такому формату общения Путин прибегает для «апдейта видения экономического, понимания ситуации», добавил Песков.

Еще одним поводом для встречи является приближающееся 25-летие вуза. 

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Путин встретится с ректором Высшей школы экономики Кузьминовым

Один из поводов для встречи — приближающееся 25-летие ВШЭ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке