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Вудиальный скандал

На Малой сцене МХТ разыгрались нью-йоркские страсти

Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова/Екатерина Цветкова

Московский художественный театр имени Чехова признался в любви к Вуди Аллену. Спектакль со сложным названием «350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025» отсылает к месту жительства и бродвейским опытам знаменитого режиссера.

За долгую жизнь в искусстве плодовитый мастер, помимо множества фильмов, произвел на свет не один десяток пьес. Самые успешные прошли на Бродвее не одну сотню раз. «Сентрал парк», увидевший свет в 1995-м, подобных лавров не снискал. Тем не менее это показательный образчик драматургии оскароносного автора: компактный (час двадцать минут сценического времени), малолюдный (всего пять персонажей), с остроумными диалогами и неожиданным финалом.

Что касается непременного для Вуди Аллена юмора, то он в «Сентрал парке» в основном циркулирует в области нижних чакр («У него слезы заблестели на глазах» — «Правда? Слезы у Сэма? Вероятно, ему кальсоны жали»), но в преподнесении мастеровитых актеров воспринимается не без удовольствия.

Психоаналитик Филис (Марина Зудина) приглашает к себе подружку Кэрол (Александра Ребенок) посоветоваться по поводу семейной драмы: муж Сэм, преуспевающий юрист, заявил, что уходит к другой. Кэрол бурно сочувствует покинутой жене, а Филис, даром что непрерывно вливает в себя спиртное, блещет профессиональным мастерством: за считаные минуты заставляет подругу признаться, что разлучница — именно она.

Тут весьма кстати появляется муж Кэрол, писатель Говард (Андрей Бурковский), и дамы, перебивая друг друга, обрушивают на него горькую правду. Оскорбленный Говард, в свою очередь, вспоминает пикантные подробности из жизни обеих и клеймит позором неожиданно объявившегося Сэма (Игорь Верник).

Фото: пресс-служба МХТ им. Чехова/Екатерина Цветкова

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Тот искренне удивлен — к чему яростный поиск скелетов в потайных шкафах? Ведь уходит он не к Кэрол, а совсем к другой женщине... Появление возлюбленной Сэма (Евгений Перевалов) повергает зал сначала в ступор, затем в хохот. И это, пожалуй, единственный момент, свидетельствующий, что поставил всю историю известный специалист по театральным провокациям Константин Богомолов.

В остальном поклонникам режиссера, ожидающим «удара по мозгу», утешиться нечем. Даже самая яркая сцена спектакля — гротесковая драка нескладного верзилы Говарда и спортивного коротышки Сэма — чисто актерское достижение. Ну а Богомолов, привыкший дистанцироваться от классических текстов, почти полностью растворяется в совсем не классическом сочинении Вуди Аллена. Отдельные моменты режиссерской рефлексии лишь подчеркивают своеобразие творческого почерка драматурга.

Так, любимые им четкие амплуа становятся в разы четче. Стервозная интеллектуалка Филис выглядит еще стервознее, недалекая блондинка Кэрол — еще глупее, а жизнерадостный плейбой Сэм сражает наповал женскую половину зала. Особое внимание уделено застенчивому университетскому затворнику Говарду: кургузый пиджачок, сияющая лысина... Привет, Вуди! Оскароносец любит включать в сюжеты своих фильмов собственных двойников. Вот и Богомолов таким образом выражает мэтру респект.

Еще один признательный жест касается действия в целом. Постановщик в буквальном смысле помещает его в центр зрительского внимания. Сцена с декорациями стандартной гостиной расположена посередине зала, зрители сидят вокруг. Отсутствие привычной фронтальности, помимо циркового эффекта («Весь вечер на манеже персонажи нашего шоу!»), рождает иллюзию непосредственной вовлеченности в происходящее. Кое-что неприятно щиплет нервы, но в общем публику ожидает более чем приятное времяпрепровождение.

Стильная обстановка, музыка Голливуда эпохи «Касабланки» в исполнении Брайана Ферри, симпатичные, хорошо одетые люди... Ну поскандалили немножко, с кем не бывает? Вуди Аллен парадоксален, но стабилен. И за это любим. Несмотря на все передряги, его уютный буржуазный мир настолько разумно устроен, что ниспровергатели традиций перед ним бессильны.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Вудиальный скандал

Вудиальный скандалНа Малой сцене МХТ разыгрались нью-йоркские страсти

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