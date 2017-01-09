Корабль ВМС США открыл огонь в направлении иранских катеров

Корабль ВМС США сделал несколько предупредительных выстрелов при приближении иранских катеров в Ормузском проливе.



Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американского военного ведомства, инцидент произошел в минувшее воскресенье.



Предупредительный огонь был открыт по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), когда они не отреагировали на радиосигналы и дымовой буй, сброшенный вертолетом ВМС США.

Напомним, подобные инциденты не редкость. Так, в августе американские корабли сделали три предупредительных выстрела по иранским катерам в северной части Персидского залива.

В январе 2016 года иранский приграничный патруль задержал два военных катера США у берегов острова Фарси. Все военнослужащие были подвергнуты аресту, но позднее отпущены в результате переговоров между странами.

