Диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов в Красноярске

Авиадиспетчер аэропорта Красноярска Черемшанка признан виновным в получении взяток за отправление перегруженных самолетов.

Было установлено, что в период с 2014 по 2015 год мужчина получал взятки от физических лиц и бизнесменов за отправку перегруженных самолетов в районы Крайнего Севера.

Его задержали в 2016 году, когда он за 141 тыс. рублей одобрил провод груза с превышением нормативной загрузки самолета на 1,8 т. Кроме того, он организовал перевозку двух пассажиров, тем самым подвергнув их жизни и здоровье угрозе, сообщает Лента.ру.

Диспетчера задержали с поличным при получении взятки. Известно, что он полностью признал свою вину.