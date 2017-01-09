Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов в Красноярске

Мужчину задержали в 2016 году, когда за 141 тыс. рублей одобрил провоз груза с превышением нормативной загрузки воздушного судна на 1,8 т

Авиадиспетчер аэропорта Красноярска Черемшанка признан виновным в получении взяток за отправление перегруженных самолетов.

Было установлено, что в период с 2014 по 2015 год мужчина получал взятки от физических лиц и бизнесменов за отправку перегруженных самолетов в районы Крайнего Севера.

Его задержали в 2016 году, когда он за 141 тыс. рублей одобрил провод груза с превышением нормативной загрузки самолета на 1,8 т. Кроме того, он организовал перевозку двух пассажиров, тем самым подвергнув их жизни и здоровье угрозе, сообщает Лента.ру.

Диспетчера задержали с поличным при получении взятки. Известно, что он полностью признал свою вину.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

Диспетчера осудили за отправку перегруженных самолетов в Красноярске

Мужчину задержали в 2016 году, когда за 141 тыс. рублей одобрил провоз груза с превышением нормативной загрузки воздушного судна на 1,8 т

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке