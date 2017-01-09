ФАС рассказала о повышении тарифов на транзит нефти через Белоруссию

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», совещание ведомств двух стран проходило 28 декабря. Поскольку договоренность не достигнута, будет действовать правило межправительственного протокола, согласно которому цена нефтяного транзита будет поднята до значения, на 3% превышающего уровень инфляции в России.



В свою очередь, начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин заявил, что установление повышенных тарифов на два месяца (до 31 марта 2017 года) не нарушает методику изменения тарифов на данные услуги.



Он также отметил, что Минск может воспользоваться внеплановым повышением тарифов.



Напомним, постановление о повышении тарифа на транзит российской нефти по территории Республики Беларусь было подписано МАРТ 30 декабря 2016 года.

Как следует из документа, повышаются тарифы на услуги по транспортировке нефти, в частности, по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участках по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава, Унеча (Высокое) – Броды. Подорожает транзит и по маршруту Невель – Полоцк – ОАО «Нафтан» и Унеча (Высокое) – Полоцк – ОАО «Нафтан».



В июле 2015 года Федеральная служба по тарифам (ФСТ) была упразднена указом президента России. Ее полномочия были переданы ФАС.

