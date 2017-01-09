ФБР задержало менеджера Volkswagen по делу о «дизельном скандале»

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали менеджера германского автоконцерна Volkswagen Оливера Шмидта, возглавлявшего отдел по техническому регулированию в 2014-2015 годах,по подозрению в преступном сговоре с целью мошенничества. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации издания, мужчина был взят под стражу в субботу, 7 января, в рамках продолжающегося в США в отношении Volkswagen уголовного расследования так называемого дела о «дизельном скандале».

Шмидт будет доставлен в суд Детройта (штат Мичиган) в понедельник. В этот же день ему будут официально предъявлены обвинения, передает «Федеральное агентство новостей».



«Дизельный скандал» разразился после обнаружения в автомобилях концерна программного обеспечения, позволяющего обходить существующие жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах. Расследования в отношении автогиганта были начаты в ряде стран Европы и Азии. По информации следствия, Оливер Шмидт сыграл существенную роль в сокрытии реального экологического ущерба, наносимого продукцией Volkswagen.

К настоящему моменту скандал уже обошелся концерну почти в $15 млрд.