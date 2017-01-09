«КоммерсантЪ» закроет печатные версии журналов «Власть» и «Деньги»

Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть».

Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в руководстве ИД и сотрудника редакции.

Собеседники агентства отметили, что онлайн-версии журналов продолжат выходить.

По данным издания «Секрет фирмы», причиной закрытия еженедельников стало падение доходов от рекламы.

При этом, как сообщил шеф-редактор ИД «КоммерсантЪ» Сергей Яковлев, окончательного решения о закрытии журналов еще не принято.

«На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того», — сказал он.

Еженедельник «Власть» издается с 1992 года (до 1997-го он назывался Weekly), «Деньги» — с 1994 года.