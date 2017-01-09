Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
9 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

«КоммерсантЪ» закроет печатные версии журналов «Власть» и «Деньги»

Онлайн-версии еженедельников продолжат выходить

Издательский дом «КоммерсантЪ» закрывает печатные версии журналов «Деньги» и «Власть».

Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в руководстве ИД и сотрудника редакции.

Собеседники агентства отметили, что онлайн-версии журналов продолжат выходить.

По данным издания «Секрет фирмы», причиной закрытия еженедельников стало падение доходов от рекламы.

При этом, как сообщил шеф-редактор ИД «КоммерсантЪ» Сергей Яковлев, окончательного решения о закрытии журналов еще не принято.

«На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того», — сказал он.

Еженедельник «Власть» издается с 1992 года (до 1997-го он назывался Weekly), «Деньги» — с 1994 года.

Известия // понедельник, 9 января 2017 года

«КоммерсантЪ» закроет печатные версии журналов «Власть» и «Деньги»

Онлайн-версии еженедельников продолжат выходить

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Новый год — новые цены: ЖКХ, бензин, транспорт

Насколько в 2017 году подорожают бензин и коммунальные платежи и что произойдет с акцизами на табак и алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Широков

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Орджоникидзе

дипломат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Фотолента

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Морозам вопреки: в Москве прошел второй зимний велопарад

Участники велопробега, которые не побоялись сильных холодов, глазами фотокора «Известий»

Мнение

Татьяна Минеева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке